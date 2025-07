Cantù inchiesta sulla Croce Rossa | perquisite le abitazioni di otto volontari

Cantù (Como), 16 luglio 2025 - Una giornata di perquisizioni nelle abitazioni di 8 volontari della Croce Rossa di Cantù che si occupano della gestione e della distribuzione degli alimenti. L’attività, delegata ai carabinieri del Nucleo Investigativo dei carabinieri dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan che coordina le indagjni, scaturisce da un’ ipotesi di peculato, ed è nata dagli accertamenti svolti dai Nas a inizio giugno, quando nella sede di via Alciato della Cri di Cantù, estesi anche in via Puecher e a Cascina Amata, utilizzati come depositi di generi alimentari, erano stati trovate irregolarità nella gestione e conservazione dei cibi, destinati soprattutto a finire dentro i pacchi che vanno in aiuto delle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

