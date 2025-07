Francia | conti in rosso feste cancellate Bayrou vuole abolire la pasquetta e l’8 maggio La destra | Un insulto a chi lavora

Il primo ministro François Bayrou ha fatto i conti in tasca alla Francia e il calendario: via il l unedì di Pasqua e l’ 8 maggio, due giornate troppo festive per uno Stato che si scopre povero e con le casse vuote. Martedì, nell’annunciare le misure di bilancio per il 2026, la guida del governo voluto da Monsieur Macron non ci ha pensato molto: « Modificare il calendario dei festivi porterà miliardi allo Stato ». Nella sua visione contabile, cancellare due giorni di riposo vale 4,2 miliardi di euro. Cifra secca. E chi dissente, è libero di suggerire alternative: «Sono pronto ad accettare altre proposte», ha concesso con tono che sa più di ultimatum che di apertura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia: conti in rosso, feste cancellate. Bayrou vuole abolire la “pasquetta” e l’8 maggio. La destra: “Un insulto a chi lavora”

In questa notizia si parla di: francia - conti - bayrou - maggio

Francia, allarme della Corte dei conti sul welfare - Allerta della Corte dei Conti di Parigi sulla situazione del welfare della Francia. Nel rapporto pubblicato ieri i Saggi della Rue Cambon evocando una traiettoria «fuori controllo» esprimono la loro […] The post Francia, allarme della Corte dei conti sul welfare first appeared on il manifesto.

Emilia-Romagna verso lo “spring break” a febbraio, scuola più lunga a giugno. L’assessora Conti: “Non sarà a marzo o aprile, il nostro modello è la Francia” - L'Emilia-Romagna si prepara a una riforma del calendario scolastico regionale che prevede l'introduzione di uno "spring break" - in realtà collocato a febbraio - e il prolungamento delle lezioni fino a giugno.

Inter, dossier clamoroso dalla Francia: conti gonfiati e FIGC complice?| "Sponsor fantasma, è una nuova Calciopoli" - Un vero e proprio terremoto scuote dalle fondamenta il calcio italiano, con l' Inter al centro di un ciclone di accuse pesantissime.

Francia, Bayrou annuncia tagli a due giorni festivi per risanamento finanziario; Francia, Bayrou propone l'abolizione di due giorni festivi per ridurre il deficit, polemiche e proteste da sindacati e opposizioni: Un attacco alla storia e ai lavoratori; Il Presidente francese Bayrou ha detto che per risanare il debito pubblico i francesi dovranno lavorare anche a Pasquetta.

“C’è la crisi, lavorate a Pasquetta”, il piano Bayrou spacca la Francia - Il premier: abolire Pasquetta e l’8 maggio per congelare la spesa pubblica. Secondo repubblica.it

Il Presidente francese Bayrou ha detto che per risanare il debito pubblico i francesi dovranno lavorare anche a Pasquetta - E anche l'8 maggio, giorno in cui si festeggia la fine della Seconda guerra mondiale. Da rivistastudio.com