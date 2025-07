Pubill si avvicina al Milan | ecco tutti i dettagli | CMIT

Per la fascia destra dei rossoneri avanza il classe 2003 dell’Almeria. Le ultime di Calciomercato.it Il Milan deve rinforzare le corsie esterne. Per quella di destra, come raccolto da Calciomercato.it, è caldissima la pista che conduce a Marc Pubill. Milan, Pubill pista caldissima: cosa filtra sulla Juventus (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il terzino spagnolo in forza all’ Almeria (squadra di Liga2) ha una valutazione di 15 milioni di euro. I rossoneri hanno ottimi rapporti con l’entourage del classe 2003 di Terrassa, su cui ci sono anche club di Premier e Liga. Secondo quanto appreso da CM.IT, il Milan può chiudere l’operazione entro il weekend. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pubill si avvicina al Milan: ecco tutti i dettagli | CM.IT