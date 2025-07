Svolta Taremi | resta in Serie A firma con una big

A sorpresa il futuro dell’iraniano potrebbe essere ancora nel nostro campionato. Il giocatore rappresenta una soluzione low cost per una big Il valzer degli attaccanti deve ancora iniziare e quindi si attendono i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. La certezza è rappresentata dal fatto che tutte le big dovranno effettuare movimenti e in uno di questi potrebbe essere coinvolto anche Mehdi Taremi. L’iraniano è in uscita dall’ Inter e la sua destinazione sembra essere quella di un campionato estero, ma non è da escludere che si possa optare per una nuova esperienza in Serie A magari con la volontà di riscattare una stagione davvero difficile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta Taremi: resta in Serie A, firma con una big

Inter-Milan, è il momento di Taremi. Chiesta una svolta! – Sky - Inter-Milan è una sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

Taremi Inter, la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’: ed occhio a come può cambiare il suo futuro! - di Redazione Taremi Inter, la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’: ed occhio a come può cambiare il suo futuro! Il punto sull’iraniano.

Taremi Inter, svolta in arrivo per il futuro dell’iraniano: adesso la sua cessione è più vicina! I nerazzurri sorridono - di Redazione Taremi Inter, svolta in arrivo per il futuro dell’iraniano: adesso la sua cessione è più vicina! I nerazzurri sorridono.

Taremi: 'Se non avessi fatto il calciatore, sarei diventato...' - La carriera di Taremi ha preso una svolta decisiva quando Ali Daei, una leggenda del calcio iraniano, lo ha invitato a giocare nel Persepolis: "Per me questo momento è stato fondamentale, è ... Scrive sport.sky.it

CdS - Taremi torna titolare e cerca continuità: le ultime ... - MSN - Mehdi Taremi ha bisogno di un altro pieno di continuità e fiducia per confermare i segnali di rilancio arrivati in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Segnala msn.com