Biasin | Lookman vicino all’Inter ma niente addio per Thuram Ecco qual è la preferenza dei nerazzurri

Il noto giornalista Fabrizio Biasin conferma l’interesse dell’Inter per Lookman e sottolinea che non è prevista la cessione di Thuram. Secondo le dichiarazioni di Fabrizio Biasin su X, l’ Inter è in procinto di fare la sua prima offerta ufficiale per Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta. Il giocatore nigeriano, che ha giĂ espresso la sua volontĂ di trasferirsi a Milano, rappresenta un rinforzo per il reparto offensivo della squadra nerazzurra. Biasin ha ribadito che, nonostante l’interesse per Lookman, l’ Inter non prevede alcuna cessione di Marcus Thuram, confermando che l’attaccante francese continuerĂ a far parte dei piani della squadra per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

