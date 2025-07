Celle di San Vito Foggia festeggia la nascita del suo 144esimo abitante

Il piccolo ha solo sei giorni di vita ed è il 144esimo cittadino di Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia. Il fiocco azzurro appeso davanti alla porta d'ingresso della sua casa è un simbolo di speranza per un borgo che rischia di scomparire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Celle di San Vito (Foggia) festeggia la nascita del suo"144esimo abitante

Celle di San Vito è borgo d'eccellenza tra arte e gusto - Svetta la bandiera di 'GustArte' sul Comune di Celle di San Vito al quale, domenica 25 maggio, è stato conferito il titolo di 'Borgo d'eccellenza tra Arte e Gusto'.

Celle di San Vito protagonista a Bruxelle, con 'Matria' il francoprovenzale arriva in Europa - Il Comune di Celle di San Vito è stato protagonista in Europa con il progetto “Matria: le lingue di ieri, di oggi e di domani”, evento dedicato alle minoranze linguistiche pugliesi giunto alla sua terza edizione.

Celle San Vito, il Comune in provincia di Foggia, il più piccolo della Puglia, è in festa per la nascita del piccolo Leonardo. Leonardo è il secondo nato a Celle San Vito. La prima, ad aprile, è stata Isabel.

