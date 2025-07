Lookman-Inter come si sta svolgendo la trattativa? La situazione raccontata da Fabrizio Romano

Lookman-Inter, trattativa in evoluzione: i nerazzurri preparano l’offerta per l’attaccante dell’Atalanta Il nome di Ademola Lookman torna prepotentemente sul taccuino dell’Inter. L’operazione Lookman-Inter sta entrando in una fase calda, e le conferme arrivano anche da fonti autorevoli. L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, attraverso un post pubblicato su X, ha ribadito che l’attaccante nigeriano classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lookman-Inter, come si sta svolgendo la trattativa? La situazione raccontata da Fabrizio Romano

In questa notizia si parla di: lookman - inter - trattativa - svolgendo

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Inter, scatto per Lookman: è lui il prescelto di Chivu - Il curriculum di Lookman parla da solo: 52 reti in 3 anni con Gasperini all'Atalanta, colpi da fuoriclasse e grande continuità di rendimento. Da fantacalcio.it

Lookman Inter (Sky), si entra nel vivo della trattativa con l’Atalanta: il nigeriano spera nel mantenimento di una promessa, ma la Dea vuole quella cifra. La Juve risponderà ... - Lookman Inter, la trattativa tra i nerazzurri e l’Atalanta entra nel vivo: attualmente c’è distanza tra le due parti, ecco perché Lookman all’Inter è una delle trattative più calde del mercato estivo. Scrive juventusnews24.com