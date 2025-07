Tempo di lettura: 5 minuti C’è un festival che non si limita a fare scena, ma la costruisce. Letteralmente. E così eccoli lì, esposti come reliquie di un cinema on the road, i bauli da set, simbolo di una regia condivisa tra istituzioni e creativi. Sul palco del Teatro De La Salle, il sindaco Clemente Mastella siede su una vera sedia da regista, affiancato dall’assessora alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, dal direttore artistico Renato Giordano e da Oberdan Picucci, presidente della Fondazione Città Spettacolo. La 46esima edizione di ‘ Benevento Città Spettacolo ‘ è pronta a girare la sua nuova stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciak, si gira! ‘Benevento Città Spettacolo’ torna protagonista con la sua 46esima edizione