Massa Lombarda non rispetta le regole della Sharia | aggredita per la seconda volta

"Dall'ultima volta che ho parlato √® scattato qualcosa in loro, io non dovevo parlare dell'Islam, e non dovevo parlare del velo". Torna a parlare ai nostri microfoni a volto coperto la donna mussulmana residente a Massa Lombarda, nel Ravennate, che ancora una volta ha pagato il prezzo della propria libert√†, quella di non rispettare le regole comportamentali imposte dalla Sharia. La donna di origine algerina ha subito una seconda aggressione. La prima √® avvenuta appena un mese fa quando √® stata presa a calci e pugni in mezzo alla strada, la seconda in una piazza, ma stavolta le vittime insieme a lei sono state la madre e la figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Massa Lombarda,"non rispetta le regole della Sharia: aggredita per la seconda volta

A Massa Lombarda, vicino Ravenna, una donna algerina √® stata aggredita da un gruppo di islamici davanti alla figlia. Il motivo? Secondo loro era ‚Äútroppo integrata‚ÄĚ e non indossava il velo. Siamo arrivati al paradosso: non solo c‚Äô√® chi rifiuta di integrarsi, ma pr Vai su Facebook

