Wesley si allontana dalla Roma | trattativa ferma lo Zenit accelera con 28 milioni

Si complica la pista Wesley per la Roma. Il terzino destro classe 2003 del Flamengo, seguito da settimane dal club giallorosso, si sta allontanando dai radar di Trigoria. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, le trattative tra Roma e Flamengo si sono raffreddate negli ultimi giorni: da due giorni non ci sarebbero contatti attivi tra le parti. Il motivo è la distanza sulla valutazione del giocatore: la Roma ha offerto circa 22 milioni complessivi (tra parte fissa e bonus), cifra considerata troppo bassa rispetto ai 30 milioni richiesti dal Flamengo. Lo Zenit tenta il sorpasso con l’aiuto di Gerson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley si allontana dalla Roma: trattativa ferma, lo Zenit accelera con 28 milioni

In questa notizia si parla di: roma - wesley - allontana - trattativa

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

Calciomercato Roma: offerti 20 milioni per Wesley, il Flamengo ne chiede 25. Contatto diretto tra Massara e il ds dei brasiliani Vai su Facebook

Roma-Ferguson, c’è l’accordo. Per Wesley distanza di 5 milioni, si allontana Rios; Wesley a un passo, offerta per Rios; Roma-Ferguson, c’è l’accordo. Per Wesley distanza di 5 milioni, si allontana Rios.

Calciomercato Roma 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni - La nuova era giallorossa è cominciata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, e a Trigoria è già iniziato il lavoro per modellare una rosa in grado di ... Si legge su stadiosport.it

Juventus, si allontana Wesley: su di lui c’è forte la Roma - Il terzino brasiliano del Flamengo è un obiettivo di Gasperini per rinforzare la Roma: ad agevolare l'operazione ci penserebbe l'Everton. Secondo msn.com