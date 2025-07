Myanmar | la strategia del terrore del regime birmano contro i civili

Roma, 16 lug – Un monastero buddista trasformato in rifugio per sfollati è stato bombardato alle prime luci dell’alba dell’ 11 luglio 2025. L’attacco, condotto dall’aviazione della giunta militare birmana, ha colpito il villaggio di Lin Ta Lu, nella regione nord-occidentale di Sagaing, provocando almeno 30 morti, tra cui 4 bambini, e decine di feriti. Un ennesimo episodio in una lunga serie di attacchi aerei deliberatamente diretti contro obiettivi civili. Myanmar: il regime del terrore. Il monastero ospitava circa 150 persone, tutte fuggite da altri villaggi colpiti nei giorni precedenti. Nessuna base militare, nessun obiettivo strategico: solo famiglie in cerca di riparo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Myanmar: la strategia del terrore del regime birmano contro i civili

