Un’improvvisa tragedia ha colpito uno degli eventi piĂą attesi e importanti nel panorama della musica elettronica mondiale. L’incendio che ha devastato il palco di un festival di fama internazionale ha scosso tutti, generando paura e preoccupazione. Fortunatamente, il pubblico non era presente al momento dell’incidente, poichĂ© l’edizione 2025 non era ancora iniziata. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autoritĂ , ma l’accaduto ha sollevato numerosi interrogativi sulle misure di sicurezza adottate durante la fase di preparazione. Gli organizzatori, da parte loro, hanno immediatamente avviato le procedure necessarie per gestire la situazione, mettendo al primo posto la sicurezza di tutti i coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Correte, mettetevi in salvo”. Incendio devastante, distrutto il maxi-evento