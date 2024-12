Gian Paolo Ormezzano | addio all’iconico giornalista sportivo

Leggi su Dayitalianews.com

“Ormai da qualche tempo non stava bene di salute, ma abbiamo avuto fortuna e ce lo siamo goduti ancora a Natale. Mercoledì 25, grazie al suo grande amico Angelo Marello, ha ancora potuto vivere alcune ore a pranzo con tutti i suoi amici. E’ stato un modo per salutare tutti”. Così il figlio Timothy., uno dei giornalisti sportivi più iconici.L’ex direttore editoriale di Tuttosport si è spento nella sua Torino all’età di 89 anni dopo aver raccontato i principali eventi sportivi dagli Anni Sessanta a oggi. Grande tifoso del Toro,è stato a lungo firma de La Stampa e del Guerin, oltre che autore di diversi volumi dedicati al mondo del calcio e alla squadra granata. Dopo aver praticato sci, calcio, basket, nuoto e podismo e aver iniziato giovanissimo la carriera daè diventato direttore di Tuttosport a soli trentanove anni nel 1974 rimanendovi alla guida per cinque anni prima di trasferirsi a La Stampa in qualità di inviato sino al 1991.