Formazioni confermate mentre i Gunners cercano di colmare il divario al vertice

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 21:16:00 Giorni caldissimi in redazione!L’Arsenal ha bisogno di una vittoria in casa contro l’Ipswich in difficoltà per risalire al secondo posto e avvicinarsi alla capolista Liverpool.La squadra di Mikel Arteta arriva alla partita di venerdì sera nove punti dietro i Reds – e non ha spazio per errori contro i Tractor Boys.Come se la caverà la squadra di casa senza Bukayo Saka sulla fascia?Ecco come si allineano i lati:Novità sulla squadra dell’ArsenalL’attaccante Gabriel Jesus ha segnato cinque gol nelle ultime due partite con l’Arsenal e parte in attacco,Leandro Trossard prende il posto di Bukayo Saka.Declan Rice è tornato e il giovane Myles Lewis-Skelly gioca di nuovo in difesa. ???????? Lewis-Skelly continua a ricoprire il ruolo di terzino sinistro Rice torna nell’XI titolare Trossard sulla fasciaFacciamolo,—Arsenale (@Arsenale) 27 dicembre 2024Arsenale XI: David Raya, Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, William Saliba, Jurriën Timber, Kai Havertz, Declan Rice, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro TrossardNotizie sulla squadra di IpswichL’Ipswich potrebbe aver iniziato a ritrovare una certa forma in trasferta, ma non vince una partita contro una squadra tra le prime quattro della Premier League dal 1995 e non vince in casa dell’Arsenal da quando Sir Bobby Robson era in carica nel 1979.