Quotidiano.net - Ermanno Scervino. Cashmere, glam e un filo d’oro

Leggi su Quotidiano.net

di Eva Desiderio "Se vai al caldo a fare le vacanze porterai solo un bel caftano ricamato per la sera, se invece sei sulla neve di St.Moritz, Gstaad o Cortina allora via albianco luminoso abbinato con tulle ricamato di paillettes". Esordisce cosìa chi gli chieda dei look da indossare per la fine dell’anno in corso e per l’inizio del 2025. "Piace l’idea che ci sia sempre un, come simbolo di positività, bellezza, gioia. Ed è quella pennallatache conservo nell’immaginario della mia infanzia come qualcosa di veramente speciale e risplendente. Se non si vuole indossare questo lampo può bastare anche una borsa da sera o un mocassino, o anche un pantalone di paillettes con una maxi t-shirt per mixareour e sport" continua. Un binomio che contraddistingue da sempre la griffesbocciata a Firenze dae Toni, direttore creativo il primo e Ceo il secondo, che hanno iniziato questo felice cammino insieme verso il successo più di venti anni fa.