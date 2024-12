Sport.quotidiano.net - È Sesti il primo della classe: "Montevarchi non fermarti"

di Giustino BonciEra uno dei giocatori dal rendimento migliore con il precedenter allenatore Lelli e si è presentato subito anche a Rigucci con una prova eccellente contro l’Ostiamare, in occasione dell’ultima partita primasosta Natalizia, certificata peraltro dalla scelta come "man of the mach" sui social media del. Davide, 24 anni, mediano eclettico con il numero 17 sulla maglia, si conferma al giro di boa del torneo l’elemento chiave del linea mediana dell’Aquila ma anche uno dei leader dello spogliatoio rossoblù. Non a caso, verrebbe da dire, è stato la prima scelta in estate del direttore sportivo Donello Resti, dopo le ottime stagioni indossando la maglia gialloblù al Figline.è tornato a vestire i colori rossoblù portati nelle giovanili e, se dovessimo domandare agli addetti ai lavori di definirlo con una parola la risposta probabilmente sarebbe "indispensabile".