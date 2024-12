Ilfoglio.it - È morto il critico e saggista Walter Pedullà

nella sua casa romana, all'età di 94 anni, nella serata del 26 dicembre, al termine di una lunga malattia legata al morbo di Parkinson.è stato una figura di spicco della storia e critica letteraria italiana, intellettuale militante di cultura socialista e a lungo nel consiglio di amministrazione della Rai, di cui è stato anche presidente dal febbraio 1992 al luglio 1993, A dare notizia della sua morte sui social lo scrittore Andrea Di Consoli. "Oggi dico addio a un pezzo della mia vita giovanile. Dico addio a un Maestro. A una Guida straordinaria. A una Intelligenza superiore. Gabriele, il figlio, mi ha appena detto che è. Per me è un giorno tristissimo. Vi prego di non dimenticarlo mai e di leggere le sue opere. Addio, professore. E mi scusi se non sono mai riuscito a darle del 'tu' come mi chiedeva sempre", ha scritto Di Consoli su Facebook.