Inter-news.it - Castro-Paz, l’Inter pensa al futuro: ringiovanimento al via – TS

In estate prenderà al via l’opera didele a confermarlo lo stesso Beppe Marotta.e Paz nel mirino del club nerazzurro. Ne parla Tuttosport nella sua edizione mattutina.– Per costruire una squadra vincente serve creare un bel mix di giocatori di esperienza e giovani talenti affamati. A ribadirlo Beppe Marotta nella sua lunga intervista su Sky Sport. A tal proposito, il club non si esenterà da un’opera didella rosa. Occhio, dunque, a Santiagoe Nico Paz, rispettivamente attaccante del Bologna e trequartista/mezzala del Como. I due piacciono tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Il primo, infatti, somiglia tanto a Lautaro Martinez e sotto l’ala protettiva del Toro potrebbe appunto crescere fino ad esplodere definitivamente. A Bologna, ricorda Tuttosport, 4 gol in 16 partite.