Cagliari-Inter Inzaghi cambia poco La probabile formazione

Il 28 dicembre alle ore 18 l’torna in campo dopo le feste di Natale per giocare contro il. Simonecambierà, la. MOMENTO – Simoneha in mente direrispetto alla vittoria contro il Como di qualche giorno fa. L’sarà ospite delil 28 dicembre alle ore 18 e dovrà superare un impegno estremamente complicato per il momento degli avversari. Davide Nicola e i suoi sono in piena crisi, non vincono dal 29 novembre contro il Verona e hanno perso quattro gare consecutive. Tra Coppa Italia e campionato hanno fatto appena un gol e ottenuto veramente. L’invece è in un periodo di grande forma. Non perde più, l’unica sconfitta dopo il derby di settembre è stata quella con il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League.