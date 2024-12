Lanazione.it - "Beko, 299 motivi per resistere". L’arcivescovo accanto ai lavoratori

Leggi su Lanazione.it

Il count down ormai è iniziato: il 31 dicembre del 2025, tra un anno esatto, lo stabilimentodi Siena, dove lavorano 299 persone, chiuderà i battenti. La multinazionale turca, a fronte dei 267mila congelatori prodotti quest’anno in viale Toselli (considerati "il minimo storico" del sito), ha annunciato al tavolo ministeriale e ribadito in sede di Commissione Attività produttive della Camera 1.935 esuberi, 299 dei quali a Siena. Per questo è sceso in campoAugusto Paolo Lojudice, che si è schierato a fianco deinon solo a parole, ma soprattutto a fatti. Il giorno della vigilia di Natale il cardinale ha infatti invitato e accolto nel palazzo arcivescovile una delegazione di 30 operai di. Insieme a loro anche i rappresentanti dei sindacati. Alè stata donata la pettorina con il motto ’299per