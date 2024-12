Oasport.it - Basket femminile, al via il primo turno della Coppa Italia. Otto squadre alla ricerca di due pass per la Final Four

Leggi su Oasport.it

La Serie A1 disi ferma per il campionato che riprende l’11 gennaio 2025 ma non per la, con il weekend alle porte ed il prossimo dove si disputeranno i due turni (partita secca in casasquadra meglio classificata) che metteranno in palio dueper laa cui sono già qualificate l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio.S’incomincia con le due sfide di sabato 28 dicembre, dove alle ore 17:00 la Dinamo Sassari ospita al PalaSerradimigni l’Alama San Martino di Lupari – entrambe le compagini sono appaiate in classifica a quota 8 punti, con le patavine leggermente avanti per la differenza canestri favorevole. Un’ora più tardi, alle ore 18:00, ecco il match tra la Bertram Derthona Tortona e l’O.ME.P.S. Battipaglia. Le piemontesi in Serie A1 hanno iniziato bene l’annata trovandosi al quarto posto con 14 punti dietro solo a Reyer Venezia, Schio e Campobasso, mentre le campane occupano la decima piazza con 8 punti frutto di quattro vittorie maturate finora.