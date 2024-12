Basket Eurolega 2024 25 | comodo successo per la Virtus Bologna Asvel ko 83-69

Leggi su Sportface.it

Vittoria convincente della, che supera con un netto 83-69 l’Villeurbanne nella sfida valida per la diciottesima giornata dell’/2025 di. Gara sempre in controllo per le V nere, che comandano il punteggio dall’inizio alla fine e trovano così la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea, bissando l’ottimodella scorsa settimana contro il Barcellona. Sembra funzionare dunque, almeno in Europa, la cura Ivanovic: i bianconeri sembrano aver trovato solidità difensiva e fiducia a livello offensivo malgrado le assenze di Hackett e Shengelia.In classifica larimane nelle ultime posizioni con 5 vittorie e 13 sconfitte, ma aggancia il Maccabi Tel-Aviv; l’precede Cordinier e compagni di tre gare, ma la formazione felsinea ha ribaltato anche la differenza canestri nello scontro diretto (dopo la sconfitta 87-85 dell’andata).