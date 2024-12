Zonawrestling.net - AEW: Ricochet umiliato da un fan in una epica tweet battle

La star della AEW,, non è nuova alle polemiche, ma questa volta l’azione non si è svolta sul ring, bensì su X. Dopo uninfuocato rivolto ai fan “opportunisti“,si è trovato al centro di una roastche non è finita a suo favore.Il dramma è iniziato quandoha twittato: “Non voglio vedere nessuno cambiare idea. Se non vi piacevo prima, avete perso l’occasione! Niente salti sul carro adesso. Cheese Curlers!” I don't wanna see anyone switching it up. If you didn't like me before, you missed your chance! No jumping on the bandwagon now. Cheese Curlers!—(@King) December 26, 2024 Questo è successo dopo che i fan lo hanno bersagliato con rotoli di carta igienica durante il suo ingresso ad AEW Dynamite all’Hammerstein Ballroom.