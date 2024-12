Aaron bilancio di un anno con ‘Un finale diverso’ | La vulnerabilità è la mia forza

Leggi su Funweek.it

Uscito lo scorso novembre, Undiverso (Grandine) è l’ultimo singolo con cuichiude un 2024 carico di musica e progetti. Piccoli passi che stportando il giovane artista verso il nuovo album attualmente in lavorazione. “Sì, direi che è stata una stagione in cui ho tirato fuori diversi singoli”, sorride. “Sono felice perché sono tutti pezzi che vavanti di pari passo, uno dopo l’altro. Ma soprattutto sono contento perché, con questi singoli, ho fatto un’analisi molto personale di me stesso. L’ultimo brano, Undiverso, parla del distacco. Può essere interpretato come distacco da una persona, da qualcosa o persino da sé stessi. Questo, poi, sta a chi ascolta, ma io ero più interessato al mio distacco con me stesso.Cover da Ufficio Stampa“Il brano è nato in modo rapido in studio, da cose che avevo raccontato a Francesco de Le Ore che mi ha aiutato a scriverlo.