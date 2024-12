Liberoquotidiano.it - Ultraleggero Minifox precipita sulla A31, terrore in autostrada: auto sfiorate, gravissimo il pilota

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unto nella tarda mattinata di Santo Stefano, intorno alle 11, nei pressi del canale di scolo dell'A31 a Piovene Rocchette, nel tratto che attraversa la provincia di Vicenza. Il velivolo ha sfiorato diversemobili in transito verso l'Altopiano di Asiago e le mete turistiche del Trentino. Alcunimobilisti, testimoni della caduta del velivolo a pochi metri dalle loro vetture, hanno subito dato l'allarme. A bordo dell'aereo c'era un uomo di 63 anni, residente a Chiuppano, che è rimasto gravemente ferito. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno estratto ildalle lamiere del mezzo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova in condizioni critiche, tra la vita e la morte.