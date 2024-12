Iltempo.it - Tragedia sfiorata a Natale: taxi investe sei persone, tra cui un bambino. Come stanno

unha investito sei pedoni nel centro di Manhattan, New York, e tre, tra cui undi nove anni, sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. Un portavoce del dipartimento di polizia ha dichiarato che il tassista, 58 anni, potrebbe aver avuto un malore ma che le indagini non lo hanno ancora confermato. Secondo le ricostruzioni, il veicolo ha saltato il marciapiede vicino al flagship store di Macy's a Herald Square, intorno alle 16, e ha colpito lepresenti. Le sei vittime hanno riportato ferite che non portano a rischi gravi: ile una donna di 41 anni sono stati portati al Weill Cornell Medical Center, mentre una terza vittima, di 49 anni, è stata ricoverata al Bellevue Hospital. Le altre tre vittime, di 19, 37 e 49 anni, hanno rifiutato le cure mediche.