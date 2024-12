.com - Supermercati aperti a Roma a Natale e Santo Stefano: gli orari

Le festività natalizie portano con sé il fascino delle tradizioni, ma anche la corsa agli ultimi acquisti. A, isi organizzano conspeciali per la Vigilia,, permettendo ai cittadini di completare le loro spese. Molti punti vendita rimangonoconridotti il 24 dicembre, mentre il 25 dicembre gran parte delle catene chiude completamente per il. Il 26 dicembre, invece, diverse insegne riprendono le attività conflessibili. Di seguito, un’analisi dettagliata deglidelle principali catene per le festività natalizie.deiper la Vigilia diLa Vigilia divede la maggior parte deiper soddisfare le esigenze dell’ultimo minuto. Catene come Carrefour e Conad seguonoregolari fino alle 20:00, offrendo ai clienti l’opportunità di fare acquisti fino a tarda serata.