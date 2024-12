Bergamonews.it - Scontro tra due auto a Valtesse: lunghe code in via Baioni

Bergamo. Unotra duesta provocando traffico intenso ea Bergamo, nella zona di, in via Ruggeri da Stabello.L’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia locale, si è verificato intorno alle 16:45 di giovedì (26 dicembre), nei pressi dell’incrocio con via Angelo Poeta.Coinvolto un uomo di 35 anni, rimasto ferito in modo lieve: l’ambulanza intervenuta sul posto è ripartire in codice verde.Sul posto la polstrada e la locale per dirigere il traffico, proseguito in senso unico alternato.