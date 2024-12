Pianetamilan.it - Roma, ripresa degli allenamenti: Cristante out contro il Milan, Pisilli in dubbio

Dopo il giorno di riposo concesso per Natale da Claudio Ranieri, laè tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfidail, in programma tra tre giorni a San Siro. Il tecnico giallorosso, però, dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti che complicano la situazione in vista di un match cruciale per le ambizioni della squadra. Bryan, ex centrocampista rossonero, non sarà disponibile. Il giocatore ha avuto una ricaduta nel tentativo di accelerare il recupero e sarà sottoposto a nuovi esami per chiarire i tempi di rientro. L’assenza del mediano, fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra, costringerà Ranieri a rivedere le proprie scelte a centrocampo. Assente nell’allenamento odierno anche il giovane Niccolò, bloccato dalla febbre. Il classe 2004, però, dovrebbe recuperare in tempo per la trasferta dio, salvo complicazioni nei prossimi giorni.