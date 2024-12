Liberoquotidiano.it - Pranzo solidale di Santo Stefano con comunità di Sant' Egidio e Humanitas. Madrina Claudia Conte

Sarà la piccola chiesetta di'Anna al Porto a Salerno ad ospitare l'iniziativa di solidarietà “Aggiungi un posto a tavola”, promossa dalladie dall'la giornalista e Ambasciatrice di Pace, da sempre in prima linea per aiutare le persone fragili. Insieme ai volontari delladi, presenti anche i volontari di Universoche, con il presidente Roberto Schiavone di Favignana e la responsabile del Dipartimento Farmaceutico Miriam Mazza, si occuperanno di preparare ildinella cucina mobile dell'associazione Universoe distribuirlo all'interno della chiesa addobbata per l'occasione. Saranno inoltre consegnati doni natalizi a tutti gli ospiti e Brindisi finale per augurare a tutti buon anno.