Anteprima24.it - Nocera, aggredisce Guardia giurata in ospedale: arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoUn trentenne diInferiore è statodopo aver aggredito unae messo a soqquadro il pronto soccorso dell’Umberto I.Lo rende noto, l’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, tramite il presidente Giuseppe Alviti: “Il giovane, che era stato soccorso per aver bevuto troppo, ha causato disordini all’interno della struttura sanitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale diInferiore, agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese, che hanno proceduto all’arresto dell’individuo, che sarà giudicato per direttissima.“In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza negli ospedali sottolinea l’efficacia del modello adottato a Vibo Valentia- dice Alviti- Qui, il prefetto ha seguito la linea guida proposta dal presidente Alviti, aggiungendo alle guardie giurate l’esercito in antisommossa, una misura che ha portato a una significativa riduzione delle aggressioni.