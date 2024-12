Ilfattoquotidiano.it - Le canzoni adesso le crea l’intelligenza artificiale: ecco le 5 migliori app da provare per fare musica con l’AI

L'intelligenza artificiale si sta gradualmente imponendo anche nel mondo della musica. Ebbene sì perché, oltre alle celebri ChatGPT e Gemini (per citare due tra le AI più utilizzate), ci sono tanti altri programmi di intelligenza artificiale che – in molti casi – aiutano a semplificare le attività svolte dagli utenti. Anche in ambito musicale si stanno affinando le tecniche di compositori elettronici che vanno ad aiutare o, in alcuni casi, ispirare i produttori e gli appassionati del settore nella creazione di tracce innovative. Tra le tante AI che stanno nascendo e migliorando, ce ne sono cinque che – ad oggi – si possono considerare "competitive".

AIVA
Un paradiso per ogni aspirante beatmaker. AIVA è l'ideale per chi si vuole approcciare al mondo delle strumentali senza necessariamente avere troppa esperienza alle spalle.