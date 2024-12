Noinotizie.it - Inizia il Carnevale di Putignano Oggi con le Propaggini

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Cresce l’attesa per l’avvio ufficiale della 631ª edizione deldi, che sarà inaugurato dal consueto rito delle, lo spettacolo popolare e di piazza fissato per giovedì 26 dicembre, nella memoria liturgica di Santo Stefano, protettore della città, a partire dalle ore 16,00 in via Roma nei pressi dell’ex tribunale.Saranno 8 i gruppi di “propagginanti” che si alterneranno sul palco a colpi di “cipponi” e di “scrialate” in dialetto putignanese per raccontare i fatti salienti dell’anno che volge al termine e prendere in giro – semel in anno licet – amministratori locali e personaggi più in vista della comunità. Ieri presso la sede della Fondazionel’estrazione dell’ordine di esibizione, che riportiamo di seguito:Giugno 87A Cumpagneie d’i UagnonI Trap’lir cu i cepponI ZannìerI PetécchieLa ZizzaniaI Capturt du FrallionI SpatriatOgni gruppo avrà a disposizione un tempo massimo di 25 minuti per decantare le proprie battute ed evitare le penalità secondo l’insindacabile giudizio della giuria, composta da esperti dello spettacolo, della cultura e del dialetto.