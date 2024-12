Dilei.it - Il maglione a trecce è il capo effortless di cui non potremmo fare a meno questo inverno

Confortevoli, morbidi, avvolgenti emust have per affrontare l’senza avere paura del freddo, ma facendolo con stile: sono i maglioni a, il perfetto trend da sfoggiare nel 2025.Sono stilosi, stanno bene con tutto (immaginateli con dei jeans oppure con una gonna) e tengono caldo. E sono tra i capi di tendenza secondo i Pinterest Predicts 2025: perfetti per chi ama uno stile alla marinara, magari abbinati a pantaloni a righe, cappelli e accessori che ricordano i nodi tipici della gente di mare.Come sfoggiare i maglioni aed essere cool e favolose in ogni situazione.Maglioni a: i Piterest Predict 2025 li associano a uno stile marinaroUna moda disinvolta, capace di mescolare stili differenti ma senza perdere di vista comodità, praticità e stile. I maglioni asi inseriscono alla perfezione intrend che è stato segnalato dai Pinterest Predicts per l’anno che verrà.