Lanazione.it - Firenze, in scena L’Acqua Cheta’ al teatro Verdi

, 26 dicembre 2024 - Il 27 dicembre alle ore 20,45 la Compagnia Del Buono porta inal, commedia musicale di Augusto Novelli per la regia di Sandro Querci. La Compagnia Del Buono in questa stagione propone una nuova produzione, ma porta anche in replica un classico delMusicale Fiorentino, debuttato lo scorso maggio.cheta è un affresco unico su carattere e caratteristiche di uno spirito ormai quasi perduto e viene proposto in forma integrale, mantenendo in programma le Serenate di Umberto Mancini., come non viene più rappresentata da molti anni, con un cast di performer toscani di livello internazionale.cheta è senza dubbio la commedia fiorentina per eccellenza, vanta anche edizioni cinematografiche e televisive straordinarie: quella del 1933 con Gianfranco Giachetti e Andreina Pagnani, del 1958 con Odoardo Spadaro, meravigliosa in sola prosa l’edizione del 1967 con Arnoldo Foa’ e Dory Cei, memorabile una delle rarissime edizioni integrali del 1974 con Gianrico Tedeschi, Ave Ninchi, Renzo Montagnani.