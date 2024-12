Unlimitednews.it - Disastro aereo in Kazakistan, 38 i morti. Ad abbattere il velivolo potrebbe essere stato un missile

Sono 38 i morti e 29 i sopravvissuti del disastro aereo di Natale in Kazakistan. Secondo alcuni media russi, la causa del disastro sarebbe da ricollegare a un missile di Mosca che potrebbe aver colpito per errore il velivolo della compagnia Azerbaijan Airlines. L'ipotesi è stata ripresa anche da alcuni media ucraini e potrebbe essere confermata nelle prossime ore dall'esame della scatola nera dell'aereo. Per oggi, 26 dicembre, in Azerbaigian è stato proclamato il lutto nazionale.