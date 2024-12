Cityrumors.it - Dipingere casa: quando tocca all’inquilino e non al proprietario

Leggi su Cityrumors.it

Nel momento in cui bisogna pitturare l’abitazione chi lo deve fare? L’inquilino oppure ildi unain affitto?si prende in affitto unaovviamente si sottoscrive un contratto di locazione. Questo consiste in un accordo giuridico con cui una delle parti in causa, il locatore – quindi ildel bene -, concede all’altra parte in causa, chiamata conduttore o inquilino, il diritto di poter usufruire di un bene per un periodo che viene decretato al momento della stipula del contratto, in cambio di un pagamento economico, chiamato anche canone di locazione).Pittaree non al– Cityrumors.itCome già detto, questo fissa una scadenza (che deve rispettare almeno i requisiti minimi) e gli obblighi che devono riconoscere entrambe le parti in causa, dai pagamenti delle tasse, fino alle varie ristrutturazioni e i lavoro che sono necessari sull’abitazione che viene affittata dal locatore