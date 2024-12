Lettera43.it - Come il super anno elettorale ha mostrato le debolezze della democrazia

Il 2024 è stato uno degli anni più elettorali di sempre. Oltre 60 Paesi sono stati chiamati alle urne. Elezioni che se da un lato plasmerin modo decisivo i prossimi anni, basti pensare solo alle Europee o a quelle negli Stati Uniti, dall’altro mostrano linee di tendenza a inquietanti. Sì, perché non sempre si è registrato un trionfo. Anzi, sulla scena globale si sono affacciate nuove e vecchie ombre che mostranolo stato di salute di questa forma di governo non sia ottimale.Unduro per chi ha governato durante la pandemiaIl primo dato cristallino è che chi ha governato durante il periodo pandemico è stato punito praticamente ovunque. Prendiamo gli Stati Uniti. Nel 2020 Donald Trump era stato bocciato proprio per la gestione controversa delle prime fasi dell’emergenza, ma analogamente, quattro anni dopo, i democratici, dalla Casa Bianca fino alle corse congressuali, sono stati sconfitti.