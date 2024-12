Gamberorosso.it - Basta mangiare il cotechino alla solita maniera. La ricetta di Vito dei ravioli per stupire l'ultimo giorno dell'anno

il. Stefano Bicocchi, conosciuto da tutti come, nel programma del Gambero Rosso tvcon i suoi, trasforma il, piatto tipico da gustare tra il 31 dicembre e il primo gennaio, in un ripieno sorprendente perfatti a mano. Unache promette dii commensali al cenone di Capod, accompagnata da un'originale condimento: il sugo di cardi. Il cuore, però, è il ripieno: un mix di, cimette di broccoli e parmigiano reggiano. L'involucro poi, è una sottile sfoglia di pasta all’uovo, preparata con il metodo classico: un uovo per ogni etto di farina.Il risultato è un raviolo ripieno a mezzaluna con una salsa di cardi, gli ortaggi invernali dal sapore delicatamente amarognolo. Il cardo, strettamente imparentato con il carciofo, viene cotto lentamente per esaltarne il sapore e poi trasformato in una crema vellutata.