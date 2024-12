Calciomercato.it - Yildiz e Conceicao scalzati, che colpo: “Juve, ecco il tuo nuovo numero 10”

Leggi su Calciomercato.it

Marco Parolo lancia la suggestione in salsa bianconera per l’attacco: “C’è bisogno di più sostanza adesso e lui è meglio di”Lacontinua il suo campionato tra una critica e l’altra, non solo in mezzo agli infortuni e le incertezze di uomini che dovevano fare da turbo e invece stentano a decollare. Motta e Giuntoli sono entrambi entrati nel mirino di tanti tifosi, per il modo di giocare della squadra che non sembra ancora evoluto del tutto o comunque efficace. E ovviamente per l’apporto reale di alcuni calciatori, in primis Douglas Luiz pagato fiori di quattrini, oltre che Koopmeiners che almeno è punto fermo per Thiago Motta.Kenan(LaPresse) – calciomercato.itE poi nella bufera come al solito ci è finito diin pieno Dusan Vlahovic, tra gol sbagliati e prestazioni incolore.