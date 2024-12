Laprimapagina.it - Quando si fa rifornimento si può sbagliare carburante: niente drammi, ecco cosa fare

Leggi su Laprimapagina.it

si faspesso si teme di. Un errore che non deve causarema che certamente può arrecare danni alla vettura. Succede rare volte si tratta della propria auto. Questo sbaglio è molto più frequente nel caso in cui si viaggi con un’auto a noleggio. L’importante è agire subito per prevenire danni permanenti al mezzo. Si potrebbe immettere della benzina in un motore diesel o rifornire con gasolio il motore a benzina.Il primo caso è il più comune, immettere benzina nel serbatoio di un motore diesel. La pompa del gasolio ha una circonferenza troppo grande per poter entrare nella bocchetta di un serbatoio della benzina. Anche in caso di distrazione ci si accorgerebbe di avere preso la pistola sbagliata e il rabbocco risulterebbe scomodo. Invece l’erogatore della benzina può entrare facilmente nella bocchetta per il gasolio, inducendo all’errore.