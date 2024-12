Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato: “Attiro solo casi umani”

Leggi su Movieplayer.it

La ballerina si è scagliatal'ex fidanzato dopo chenon le ha fatto gli auguri di Natale. Il Natale nella Casa delha portato momenti di riconciliazione per alcuni concorrenti, come Javier ed Helena, ma non è riuscito a sanare le ferite trae il suo ex fidanzato,. L'ex velina si è lasciata andare a un lungo sfogo, rivelando i tormenti del suo cuore e l'insoddisfazione per la mancata attenzione da parte di, che ha persino evitato di farle gli auguri natalizi. Lo sfogo die il riferimento al precedente fidanzato Parlando con altri coinquilini, la gieffina ha confessato con ironia e amarezza le sue difficoltà nelle relazioni: "Ho .