Iltempo.it - “Attacco terroristico”. C'è una pista sull'affondamento della nave cargo russa

Ilrusso Ursa Major è affondato nel Mediterraneo a causa di «un». A denunciarlo è stato l'armatore, la società Oboronlogistika, alla Ria Novosti, agenzia di stampa. Lasi è inabissata il 23 dicembre dopo che alle 13.50 (ora di Mosca), «si sono verificate tre esplosioni consecutive dal lato di dritta, nella zona di poppa». Laha imbarcato acqua e si è inclinata sul lato sinistro fino a 25 gradi. Ieri il ministero degli Esteri russo aveva dichiarato che la Ursa Major è affondata dopo che un'esplosione ha squarciato la sala macchine. Dei 16 membri dell'equipaggio, due sono dispersi, con gli altri tratti in salvo dalla marina spagnola nel porto di Cartagena. LaUrsa Major non era sovraccarica, ha sottolineato la compagnia. Secondo Oboronlogistics, è una delle più grandi navi da carico secco in Russia, la sua capacità di carico massima è di 9500 tonnellate.