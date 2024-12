Zonawrestling.net - AEW: Ospreay vs Swerve non era il piano originale per Forbidden Door

L’incontro traStrickland e Willper il titolo mondiale in AEW aè stato senza dubbio uno dei migliori match di quest’anno. Un match che molti si aspettavano fin dal momento della firma di Will con la compagnia di Tony Khan, e che forse è arrivato anche prima del previsto per molti fan. E stando alle ultime indiscrezioni, forse il match non era nemmeno nei piani originali.Un incontro cross-promotion era la prima sceltaCome riportato da Fightful Select, inizialmente i piani per l’incontro titolato aprevedevano sìStrickland come campione in carica, ma il suo sfidante non sarebbe stato, bensì Yota Tsuji, a rappresentare la NJPW. Tsuji quest’estate era infatti piuttosto in auge in NJPW, grazie alla vittoria della New Japan Cup e a un match titolato contro SANADA – da cui uscì sconfitto.