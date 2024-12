Panorama.it - 2025, l’anno dei ponti

Nelgli italiani potranno approfittare di un anno particolarmente generoso di "", con ben 4 occasioni in più rispetto al 2024. Ottimizzando al meglio le ferie, sarà possibile organizzare vacanze molto lunghe: con solo 9 giorni di ferie, infatti, si potranno ottenere 32 giorni di riposo, considerando anche i weekend. Un'opportunità interessante per i vacanzieri italiani, ma anche un potenziale stimolo per il turismo interno, sempre che la situazione economica e le disponibilità finanziarie lo consentano. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, riportata dall’Ansa, i "" aggiuntivi rispetto al 2024 si concentrano su alcune festività chiave: l’Epifania del 6 gennaio, il 1° maggio (Festa del Lavoro), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e l’8 dicembre (Immacolata Concezione).