Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre ancora imbattuto contro Sami Zayn. Dopo Jimmy, torna anche Jey

Leggi su Zonawrestling.net

da settimane ha ormai intrapreso una battagliala Bloodline originale,che questi ultimi si sono ricostituiti in occasione dei War Games. Ad ampie riprese lo scozzese ha motivato questa sua scelta e accanimentochi, a detta sua, non ha mostrato spina dorsale ed èto ai piedi di Reigns con uno schiocco di dita. Questa notteha aperto la puntata di Raw e ha ripreso un discorso di qualche giorno fa fatto al Busty Open Radio Party, parlando delle rinunce fatte per il wrestling e di come sia arrivato il momento di godersi la famiglia e iniziare a prendere senza più dare in termini di sacrifici.“I veri cattivi qui sono Reigns e CM Punk”dal ring ha parlato del post Hell in a Cell e di come nessuno, tranne una persona, si sia fatto sentire per chiedergli come stava, fisicamente e moralmente data la contemporanea perdita di un caro.