What If… ? 3×03 | tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

If. ?,glie ladelDopo il primo e il secondo episodio della terza stagione diIf.?, il terzo ci offre un primo emozionante sguardo a come potrebbe essere un team-up tra Red Guardian e il Soldato d’Inverno nel MCU, prima di vederli effettivamente insieme sul grande schermo in Thunderbolts* nel 2025. Ambientato in una realtà in cui Alexei Shostakov è scontento del suo incarico sotto copertura negli Stati Uniti, come visto in Black Widow, egli decide invece di infrangere il protocollo e unire le forze con il Soldato d’Inverno di Bucky Barnes durante una delle sue missioni più oscure. Il risultato è un’emozionante alleanza tra i due agenti russi (con un sorprendente colpo di scena).In questo episodio, infatti, Red Guardian impedisce al Soldato d’Inverno di uccidere Howard e Maria Stark nel 1991.