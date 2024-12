Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo marciapiede per via San Silvestro, migliora la viabilità

Procedono a Castorano i lavori di messa in sicurezza delle strade. "Di recente è stato eseguito un intervento di risistemazione delin via San. Questi lavori mirano a garantire la sicurezza dei pedoni e are la fruibilità degli spazi urbani per tutti i cittadini". Intanto proseguono anche i lavori sulla provinciale che vedono il ripristino della condotta fognaria nel 0+380 chilometro della provinciale 106, interventi che hanno raggiunto uno stato di avanzamento che consente la riapertura di entrambi i sensi di marcia. Il semaforo infatti è stato rimosso e laè ora più scorrevole per tutti.Nelle prossime settimane, i lavori saranno completati con la posa del manto in conglomerato bituminoso, garantendo così una strada più sicura e funzionale. Infine domenica sono state inaugurate nuove aree di sosta in via Olimpica a San(adiacente al parchetto).