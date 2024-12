Iodonna.it - Un look scintillante per illuminare le feste e la notte più magica dell'anno.

Leggi su Iodonna.it

Le protagoniste assolute? Le paillettes, naturalmente. Come da tradizione, anche quest’, per salutare la fine del 2024 e celebrare l’arrivo del 2025 il dress code invita a brillare. E non c’è nulla di meglio di un abito corto di paillettes d’oro per creare un outfit festivo in piena regola. Sarah Jessica Parker è già pronta per il Capodcon l’abito oro e argento X Se per il pranzo di Natale si prediligono tailleur e vestiti di velluto, gonne tartan ein rosso, per Capodla magiasi accende con abiti mozzafiato e scintillanti.