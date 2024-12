Gamerbrain.net - The Witcher 4: Nuovi dettagli svelati con una intervista

A distanza di poco tempo dall’annuncio di The4, grazie ad unacondotta da GameSpot al produttore e direttore del gioco, veniamo a conoscenza die interessantiche vi riportiamo a seguire.su The4Il Trailer di The4, che potete vedere in questo articolo con doppiaggio in italiano, vede Ciri come protagonista della nuova trilogia, intenta a cacciare una creatura basata sul folklore serbo dal nome Bauk, un mostro simile ad un ragno ma in grado di manipolare le menti delle vittime prima di ucciderle. Stando a quanto dichiarato, Ciri merita il ruolo da protagonista, è il momento per lei, dopo aver trascorso una vita a fuggire, di definire sè stessa.Il quarto capitolo porterà i giocatori in regioni inesplorate, tra cui un villaggio isolato nel profondo nord.